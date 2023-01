Rééchelonnement des PGE : le dispositif aux entreprises prolongé en 2023

Dans un communiqué commun, le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et l’Institut d’émission d’Outre-mer, et la Fédération bancaire française, annoncent qu'ils ont décidé deCet accord a instauré une procédure simplifiée dédiée aux TPE/PME, en complément des dispositifs déjà existants, pour permettre, en cas de difficulté avérée, le rééchelonnement des PGE avec maintien de la garantie de l’État, de façon gratuite, confidentielle et non-judiciaire.Pour rappel, le rééchelonnement se fait sous l’égide dede la Banque de France.