Accord de place Bercy : les entreprises en difficulté vont pouvoir réaménager leur PGE

Le ministère de l'Economie, la Banque de France et les établissements bancaires ont signé un accord de place établissant une procédure destinée aux entreprises en difficulté leur permettant de réaménager les prêts garantis par l'Etat (PGE).Les entreprises qui ont emprunté jusqu'à 50.000 euros de PGE auront ainsi deux possibilité : soit décaler les premières échéances de remboursement de six mois, soit de d'étaler sur dix ans, au lieu six ans leur remboursement.Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales) sont également concernés.Elles devront faire la demande de cette aménagement via la médiation du crédit.Pour les entreprises qui ont contracté un PGE de plus de 50 000 € et qui souhaiteraient bénéficier également de cet assouplissement un autre guichet est mis à leur disposition. Il faudra qu'elles passent par le conseiller national à la sortie de crise. Créé le 1er juin 2021, les comités départementaux de sortie de crise ont pour mission d'accompagner les entreprises en sortie de crise afin d’éviter des faillites.