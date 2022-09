Jean-Pierre Mas (EdV) : "Nous devons nous orienter vers la sobriété..."

Le tourisme est bien reparti, grâce à sa résilience et au soutient de l’Etat. 38 milliards d’euros d’aides directes, sur 2020 et 2021. Les Français sont plus partis et ont plus consommé, l'arrière-saison s'annonce super bien,

Je sais que les entreprises craignent une stigmatisation en cas de rééchelonnement de la dette, sauf que toutes les entreprises n'ont pas une

car seules celles ayant plus de 750 000 euros de revenus y figurent.

Bruno Le Maire et moi-même, sommes très attentifs à la cotation. Nous allons nous retrouver sur ce sujet très prochainement. Pour les dossiers qui bloquent, je vous garantis que nous les regarderons,

Une inquiétude pèse sur les prêts garantis de l'Etat (PGE), en raison d'un hiver où les points d'interrogation ont remplacé les pourcentages des hausses d'activités." recadre la ministre.D'ailleurs des solutions ont été mises en place, pour ne pas attendre que le mur de la dette se présente.Des conseillers départementaux à la sortie de crise sont disponibles, tout comme la médiation du crédit auprès de la Banque de France. Les entreprises ne sont pas abandonnées, même les plus mauvais élèves.Ainsi, il leur est possible de rééchelonner toutes leurs dettes et pas seulement les PGE.De plus, la restructuration du PGE n'entraine pas automatiquement une cotation au Fiben, elle dépend de la situation de chacun." affirme Olivia Grégoire.