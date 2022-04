Laurence Gaborieau (IFTM) : "Nous aurons un véritable programme acheteurs pour les agences"

Je travaille dans l'évènementiel depuis 1998. J'ai d'abord débuté ma carrière sur des salons grand public, et très rapidement je me suis spécialisée dans le monde la santé : la biologie et l'électrophysiologie cardiaque.J'ai notamment été à la tête de Cardiostim, congrès mondial en électrophysiologie cardiaque et de Forum Labo, salon et congrès pour les laboratoires de recherche toute confondue. Pour ces secteurs, j'ai participé à l'organisation d'évènements qui sont à la fois des salons mais aussi des congrès, avec pas mal de contenu.Au fur et à mesure, ma direction m'a confié soit des salons qui n'allaient pas bien et qu'il fallait rebooster, soit des évènements tournants en Europe.Dans le cadre de ce deuxième format, nous répondions à des appels d'offres, comme par exemple pour l'EBWA (European Bottled Water Association), le congrès de la bonbonne d'eau. Dans ce cadre, j'avais mis en place des conventions, de la visite de sites et une exposition.Il y avait à la fois du congrès et de la visite de sites. Puis en 2013, on m'a demandé de lancer le salon du nucléaire civil. Un milieu que je ne connaissais absolument pas.J'ai découvert un secteur d'ingénieurs, de centraliens, de polytechniciens. C'est un évènement purement international, à la fois qui aborde des sujets sensibles et politiques. J'ai adoré travaillé sur ce produit.Je suis partie d'une feuille blanche : aucune base de données visiteurs, aucune base de données exposants, avec une équipe plus que limitée. Nous avons réussi à lancer cet évènement qui est aujourd'hui la référence mondiale dans le secteur. La dernière édition a eu lieu en 2021.Tous les leaders mondiaux sont représentés avec 650 exposants et plus de 20 000 visiteurs. Cela a été une belle aventure.Dans mon ancien portefeuille, j'avais également les laboratoires. J'ai eu également en charge le salon de la kinésithérapie. Par ailleurs, j'ai également organisé des salons pour le compte de fédérations ou de syndicats, ce qui demande de faire davantage de politique.En tout et pour tout, j'ai dû gérer une dizaine de marchés en plus de 20 ans de carrière. Pour moi, c'est important d'évoluer et de découvrir de nouveaux marchés. Oui je suis en train de faire le tour de tous les acteurs du secteur. J'en ai encore quelques uns importants à rencontrer. J'aimerais avoir une vision complète du marché pour voir ce que nous pourrons faire évoluer pour la prochaine édition de l'IFTM.J'ai bien sûr quelques idées mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais présenter mon plan stratégique. Il n'y aura pas de grand chamboulement. Toutefois, ma vision sera véritablement définie un peu plus tard. Oui l'évènementiel a subi un impact très important comme l'ensemble du secteur du tourisme.Quand le secteur du voyage annulait, reportait... nous étions dans la même situation. Avec le covid, nous avons travaillé pour organiser des évènements qui ont été annulés... Et parfois nous avons été amenés à reporter deux, voire trois fois certains salons.Le covid a été extrêmement violent pour le secteur de l'évènementiel.