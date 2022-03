Travel Agents Cup : c'est parti pour les inscriptions

C’est reparti pour la Travel Agents Cup !Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la 9e édition du concours. Le concours a lieu en deux temps :, où les 40 agents de voyages présélectionnés défendent devant le jury l’un des scénarios reçus avant l’événement.Les 10 finalistes sont sélectionnés à l’issue de cette journée et leur nom est annoncé lors de la finale sur IFTM Top Resa.. Les 10 derniers candidats en lice tirent au sort l’un des scénarios reçus en amont et le présentent pendant 3 minutes devant le jury et le public.Le jury 2022 sera présidé par, présentatrice de l’émission télévisée Echappées Belles (France 5) et est composé des partenaires et personnalités d’IFTM Top Resa.Les agents de voyages sont invités à s’inscrire avant le 14 avril 2022 en répondant à un court questionnaire disponible sur le site Internet d’IFTM Top Resa.