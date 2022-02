IFTM : Laurence Gaborieau succède à Frédéric Lorin

Diplômée d’un Master 2 en Communication et Marketing doublé d’une thèse en Histoire, Laurence a rejoint le Groupe en 1998.



Six mois après son arrivée, elle prend la direction adjointe d’Apple Expo puis se spécialisera dans les évènements (congrès et salons) dédiés à la Santé.



A la tête, entre autres, de Cardiostim, congrès mondial en électrophysiologie cardiaque de 2004 à 2018, elle a su insuffler un nouveau dynamisme et développer ses différents portefeuilles.



Reconnue par les partenaires professionnels, elle attache une grande importance à l’écoute du marché. En 2013, elle lance le premier salon international du Nucléaire civil, World Nuclear Exhibition, qui est devenu en 8 ans une référence mondiale. En 2019, elle reprend le salon Forum Labo dédié à la recherche, ainsi que Rééduca, l’événement qui réunit les professionnels de la Kinésithérapie.