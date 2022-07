Olivia Grégoire : une secrétaire d'Etat au Tourisme attendue... au tournant ! 🔑

" Avoir un ministre dédié est à la fois une reconnaissance et une porte ouverte directement auprès du pouvoir. Ce ne sera pas le cas avec Olivia Grégoire, qui se retrouve avec différentes affectations.



Le choix a été fait d'un gouvernement resserré pour aller au combat et surtout négocier au Parlement les projets de loi, ils iront se battre sur les sujets principaux et malheureusement, le tourisme n'en sera pas.



La priorité sera donnée au pouvoir d'achat, la dette et l'énergie. Je crains que notre industrie ne réussisse pas à exister dans un tel contexte. Notre secteur n'est jamais considéré comme un objet principal, mais plutôt comme un sujet d'appoint en France.



Nous devons jouer les coûts gagnants, donc de la croissance économique liée au tourisme.



Elle connait très bien le digital et le durable. Sur ce dernier point elle a une sensibilité ancienne sur le sujet. Sur le tourisme responsable son profil est intéressant.



Au regard du mien, je ne peux qu'être satisfait de voir quelqu'un qui parle fort et direct (rires, ndlr).



Nous sommes plutôt dans une logique d'extinction des incendies sociaux, plutôt que dans celle de donner du souffle à la Société. Les deux thématiques les plus importantes seront de libérer l'emploi, avec notamment la formation. Sur ce point elle est légitime.



La 2e chose est de faire en sorte que les services publics (SNCF) et privés (aéroports) fonctionnent correctement.



Au sujet des salaires, une mesure qui pourrait être promulguée rapidement est celle de la défiscalisation des pourboires versés en carte bancaire. Alors que plus personne n'a de monnaie, le pourboire a disparu et dans le même temps, le pouvoir d'achat baisse. C'est un peu du bon sens.



Nous pourrions aussi mettre en place les chèques emplois service dans le tourisme.



La transition tourisme est un vrai sujet pour un ministre du Tourisme, qui devra bâtir une politique pour les 10 ans à venir, ce qui n'est pas le cas actuellement. "