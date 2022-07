Grèves CDG : vers un 14 juillet 2022 chaotique ?

L'été sera terrible et il ne fait que commencer.Alors que le 1er week-end des vacances a été en partie gâché par une grève des personnels au sol d'Aéroport de Paris et plus particulièrement Roissy-Charles de Gaulle (CDG), les prochains devraient connaître pareil destin.En effet, après des centaines d'annulations de vols, ente le 30 juin et le 3 juillet, avec pas moins de 250 suppressions de vols pour la seule Air France, de nouveaux préavis ont été déposés pour différentes dates.Le Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs (les pompiers) poursuit le conflit entamé le 30 juin dernier. Le syndicat réclame l'instauration d'une prime spécifique pour le personnel concerné, un vrai plan de recrutement et une évolution des échelons pour répondre aux pertes de salaires.Et ce n'est pas tout.