Quels sont les aéroports les plus fréquentés du monde ?

Les résultats de l'ensemble des données indiquent que la demande de transport aérien est plus forte que jamais.



Le trafic international de passagers s'est presque entièrement remis de la pandémie et les disparités régionales ont disparu. La réouverture de la Chine a alimenté une grande partie de la forte croissance de 2023 et a propulsé l'aéroport international de Guangzhou Baiyun dans le Top 20,

Le tourisme n'a pas encore retrouvé ses chiffres de 2019, l'aérien non plus." a commenté Luis Felipe de Oliveira, directeur général et chef de la direction d'ACI World. L'organisme de représentation des aéroports mondiaux annonce quecomparativement à la situation globale du secteur.Ces plateformes ont enregistré en 2023 une croissance de 26,4 %, pour 1,41 milliard de passagers (96,8 % par rapport à 2019).