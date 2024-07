Meilleurs aéroports du monde, quid des plateformes françaises

Les aéroports en France jouissent d'une bonne opinion parmi les utilisateurs, comme le montre notre classement dans lequel figurent déjà dix aéroports français. Parmi eux, nous soulignons les bonnes performances des aéroports régionaux de taille moyenne. Le fait que certains aient baissé dans le classement est en partie dû à l'entrée de nouveaux aéroports internationaux dans la liste. Cependant, la note de beaucoup se détériore en raison des grèves du personnel et des contrôleurs aériens, qui ont directement impacté la ponctualité des vols

Leà figurer dans le classement AirHelp est celui de Toulouse-Blagnac , classéavec une note globale de: 7,4 pour la ponctualité, 7,7 pour les évaluations des clients et 8,2 pour les équipements de loisirs tels que les boutiques et les restaurants.Le deuxième aéroport français à apparaître dans le classement est, qui y figure pour la première fois. En 2024, il obtient une note de, comprenant une moyenne de 7,3 pour la ponctualité, 8,2 pour les commentaires des usagers et 7,4 pour les services.Dans cette édition, la troisième place française revient à, classé(malgré une perte de deux places par rapport à 2023) avec une note moyenne de: 7,1 pour la ponctualité, 8 pour les évaluations clients et 8,1 pour l'espace de vente et de restauration.se classe au quatrième rang des aéroports français et maintient sa position dans le classement, se plaçantau niveau mondial avec une note moyenne deLes deux aéroports parisiens figurent dans la liste AirHelp Score 2024, bien qu'ils aient perdu des points par rapport à 2023 :(158e en 2023) avec une note moyenne de, et, avec une note moyenne dea perdu 43 places par rapport à l'année précédente.L'aéroport de, en Picardie, est également présent dans le classement, occupant la, ayant perdu 37 places en un an, principalement en raison de la faible ponctualité signalée par les passagers, avec une note deEn sixième position parmi les aéroports français,, situé à la frontière avec la Suisse, se placeavec une note de 6,8 pour la ponctualité, bien qu'il ait reçu des notes de 7,9 pour les commentaires des passagers et de 7,8 pour les services.À l'avant-dernière place, l'aéroport de Marseille-Provence obtient une note moyenne deet perd 24 places par rapport à 2023, avec des notes de 7 pour la ponctualité et les services, et de 7,7 pour les commentaires des passagers.Enfin,fait son entrée dans le classement cette année, bien qu'il arrive à l'une des dernières places (229e) avec une note moyenne de." s’est exprimée