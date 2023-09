AirHelp livre son bilan de l’été 2023

En ce qui concerne le trafic aérien mensuel, juillet est le mois le plus populaire parmi les voyageurs, comptant plus de 58 500 vols et dépassant les 9 millions de passagers. Juin le suit de près avec 57 600 vols et un peu plus de 8,8 millions de voyageurs. Enfin, août se positionne en dernier avec 51 600 vols transportant 8 millions de passagers.