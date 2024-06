Emirates ouvre son nouveau salon à Paris Roissy-CDG

La compagnie aérienne a investi plus depour son nouveau salon à Paris, alliant confort et commodité.Situé au, le salon Emirates peut accueillir jusqu'à. Les clients peuvent profiter d'un design moderne avec de nouveaux meubles, des fauteuils et canapés confortables, des installations de douche avec des produits VOYA, un Wi-Fi gratuit et une vue imprenable sur la piste de l'aéroport Le salon propose également une. Les clients peuvent choisir parmi des spécialités locales et autres plats, comme un filet de bœuf poêlé avec sauce béarnaise, un filet de cabillaud poché avec sauce vierge, des plateaux de fromages et des desserts raffinés. Emirates offre également des spiritueux et des liqueurs de grande qualité, une variété de vins français et une sélection de champagnes Moët & Chandon.Le nouveau salon Emirates souligne l'engagement de la compagnie à offrir aux clients français des. Emirates exploite actuellement 39 salons dans le monde, dont sept à Dubaï et 32 dans les grands aéroports internationaux.