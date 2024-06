Emirates se posera-t-elle bientôt à Marseille ?🔑

Il est important pour nous de maintenir des bas niveaux de redevance, pour permettre de proposer des billets d'avion accessibles à nos passagers, d'où la volonté de développer ces activités extra-aéronautiques.



Cette offre commerciale va développer ces revenus,

Nous avons déjà le Canada et bientôt la Chine, grâce à la desserte

Nous ne cachons pas nos ambitions d'ouvrir à la fois une ligne avec Emirates sur Dubaï, puis une autre vers les USA. Pour cette dernière destination, nous avons plusieurs options à l'étude.



La possibilité la plus crédible est New York, plusieurs compagnies pourraient desservir cette ligne. Nous espérons que l'arrivée de la compagnie Shanghai eastern va démontrer qu'en France, c'est à Marseille que ça bouge,

Celui-ci accueille bien plus de boutiques qui permettront d'accroitre les revenus." espère-t-il.A côté des nombreux vols à petits prix et faibles couts, Marseille tente de développer son réseau.Cette diversification, pour réduire sa dépendance en autre à Ryanair,Jusque-là, l'aéroport Marseille Provence était pauvre en la matière au regard de ses concurrents lyonnais, niçois et même toulousain. Ce dernier a même récemment programmé Doha avec Qatar Airways ou encore Montréal suite à l'arrivée avec Air Canada.Marseille a bien une connexion directe avec nos cousins canadiens, mais ne possède pas encore de vols vers les Etats-Unis ou de compagnie régulière prestigieuse basée au Moyen-Orient.Cette erreur serait en passe d'être réglée. Le président du directeur s'attend à cette rectification, dans les mois ou années à venir." s'enthousiasme le responsable.Des annonces pourraient être faites àPour attirer Emirates, l'aéroport doit attendre une prise de décision de l'Etat France, pour permettre aux compagnies des Emirats arabes unis de pouvoir bénéficier d'un plus grand nombre de slots et donc de vols depuis l'Hexagone.