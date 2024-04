La région PACA annonce un vol direct Marseille Shanghai

Le marché chinois était, avant la crise sanitaire, le 9ème marché international en nombre de nuitées hôtelières pour notre région ce qui est important, mais qui met aussi de la nuance dans ce que représentait ce marché pour notre destination, par rapport à d’autres. Il est important pour un certain nombre de nos professionnels.



Cette clientèle a beaucoup évolué depuis quelques années. Nous sommes passés d’une habitude de voyages en groupes à une clientèle individuelle, à la recherche de notre culture, de notre gastronomie, de notre patrimoine, de nos savoir-faire et du mode de vie en région Sud. Aujourd’hui, 60% des touristes chinois qui voyagent à l’international sont âgés de 20 à 35 ans. Aisés, ultra-connectés, ils recherchent des voyages qualitatifs et innovants et des expériences toujours plus authentiques.



En 2024, la clientèle chinoise est désormais plus sensible au développement durable et à un tourisme respectueux de l’environnement et des habitants, tel que nous le portons avec le Président de la Région Sud, Renaud Muselier

L'aéroport de Shanghai Pudong , en tant que hub asiatique majeur, ouvre ainsi la Provence à un, incluant le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette nouvelle liaison directe revêt une importance particulière pour l'aéroport Marseille Provence, devenant le seul aéroport régional français à proposer un vol direct vers la Chine ” a déclaré, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, Vice-Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président d’ADN Tourisme.