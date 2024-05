Ryanair supprime sa base de Bordeaux !

En raison de l'augmentation des coûts à Bordeaux à partir de novembre 2024, Ryanair déplacera ses 3 avions basés à Bordeaux vers des aéroports moins coûteux ailleurs en Europe, ce qui entraînera la perte de 40 lignes Ryanair au départ et à destination de Bordeaux, et la perte de plus de 90 emplois pour les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs basés à Bordeaux,

En mars 2024, les syndicats avaient alerté sur une menace de fermeture de laDeux mois plus tard," précise le communiqué de la compagnie.En effet, l'aéroport prévoyait une hausse des charges aéroportuaires qui ne correspondaient plus au business modèle de la low cost,. Surtout, il négociait la reconduction d’un contrat d’aides financières en faveur de Ryanair, selon Rue 89. Le motnant proposé n'étant pas à la hauteur du transporteur, celui-ci ira poser ses avions là où les aides sont plus vertes, c'est du moins ce que dénonçait le SNPNC.