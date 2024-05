Air France : vers une grève pendant les JO 2024 ?

Cette décision est nécessaire pour faire entendre les préoccupations, la colère et la frustration légitime des 13 000 PNC d'Air France.



En effet de très nombreuses problématiques persistantes impactent notre quotidien professionnel et notre qualité de vie au travail, cette colère jamais égalée trouve son fondement dans un accord collectif déséquilibré face aux efforts consentis, déséquilibré face à la non-prise en compte de la compatibilité du service et face à un environnement au travail inadapté,

Et d'après cette même personne, la tension sociale serait plus que palpable au sein de la compagnie.Il demande aussi à la direction un rattrapage de l'inflation, la création d'une classe de salaire supplémentaire, la création d'une prime de langue et relais, ainsi que le remboursement intégral du pass Navigo et d'autres demandes.une abolition des codes retards, un déplafonnement des remboursements des billets de train et la réservation de chambres d'hôtels.Le syndicat n'est pas le seul à menacer la compagnie aérienne d'une éventuelle grève. Depuis maintenant 2 mois,Les délégués syndicaux ont adressé un courrier à la direction de l'entreprise pour préciser les points de mécontentement, d'un syndicat devenu représentatif en 2023." expliquent les PNC.