Air France : un accord collectif pour les PNC avant les NAO...

Pour les responsables d'Air France, cet argumentaire est tout simplement faux.



" Ce nouvel accord préserve à l’identique les dispositions du contrat social actuel tout en apportant de nouvelles avancées en matière de conditions de travail et d’évolutions de carrière.



Il s’appliquera jusqu’en avril 2028 et est assorti d’un engagement portant sur un minimum de 250 embauches PNC en CDI sur les 24 prochains mois, " recadre le porte-parole de la direction.



Les besoins se situeraient plutôt autour des 600 embauches.



A cela s'ajoute le fait que des départs à la retraite et des fins de contrat ne seront pas renouvelés, croient savoir les syndicats interrogés.



" Cet accord aura été plutôt correct en sortant de la covid, sauf que dorénavant le secteur aérien se porte très bien, avec un trafic se rapprochant de 2019 et dans le même temps, les prix ont grimpé, " souffle un autre élu.



A court terme, ce nouvel ACG prévoit selon les estimations syndicales, une réduction des effectifs des stewards et hôtesses de l'air oscillant entre 500 à 800.



Cette baisse ce fera essentiellement sur les long-courriers.



Les courts et moyen-courriers sont relativement épargnés, tout simplement par ce que la compagnie ne pourrait pas minorer la composition des équipages.



" Sur le court-courrier, ils ne peuvent plus rien toucher, si ce n'est mettre des robots.



Nous sommes en procès contre Air France, par rapport aux compo-eq (composition des équipages, ndlr) et les conditions dégradées, nous avons une crainte sur la sécurité des vols, " poursuit le représentant de la CGT.



Pour l'UNAC, cette mesure de sobriété entrainerait des économies de l'ordre de 35 millions d'euros pour Air France.



Surtout les représentants craignent un accroissement des cadences, l'augmentation des tâches, mécaniquement la productivité sera revue à la hausse.



" Nous n'étions déjà plus en sureffectif depuis la fin de la crise sanitaire.



Cette décision va accentuer encore plus, le fait que nous sommes en sous-effectif. En contrepartie, la direction a proposé des mesurettes, " estime le délégué syndical de l'UNAC.