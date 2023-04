Aides covid : Air France - KLM annonce avoir remboursé intégralement l'Etat

Benjamin Smith, Directeur général d'Air France - KLM a déclaré : "Cette journée marque une étape importante pour Air France KLM. Je suis heureux que nous ayons désormais intégralement remboursé les aides d’État et que nous soyons libérés des contraintes qui leur étaient associées.



Je souhaite à nouveau remercier les Etats français et néerlandais pour leur soutien inestimable tout au long de cette crise sans précédent, et j’exprime ma profonde gratitude à nos collaborateurs à travers le monde pour leur engagement sans faille dans cette période difficile.



Je suis convaincu que nous serons en mesure de poursuivre le redressement que nous avons initié grâce à notre transformation qui se poursuit et qui a été accélérée Nous sommes déterminés à sortir plus forts de cette crise, en tant que leader pleinement engagé dans le développement durable."