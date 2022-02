Mais les obligations juridiques d’Air France face à Bruxelles ne sont que rarement évoquées.



Le point est pourtant essentiel pour la stratégie d’investissement du groupe alors que le secteur est encore plongé dans le marasme de la crise sanitaire mondiale.



Car, en difficultés financières et endetté, Air France-KLM est toujours sous la contrainte d’un M&A ban (merger and acquisition, un « empêchement de fusion et d’acquisition » en français ).



La règle, dictée par Bruxelles, en est simple : une compagnie aérienne ne peut prendre de prise de participation de plus de 10% dans une autre entreprise tant qu’elle n’a pas remboursé au moins 75% de ses aides directes. C'est le cas de Lufthansa, mais pas encore d’Air France.



« Techniquement, il n’y a aucune ambiguïté : que ce soit ITA ou Air Europa, Air France ne peut simplement pas envisager de prise de participation, malgré tout ce qu'on peut lire.



Mais cela n’empêche pas bien sur les discussions, pour un rachat plus tard, ou pour d’autre formes de rapprochement commerciaux » , commente un expert du secteur aérien.