Air France : exit Air Mauritius et bienvenue à Ita Airways ? 🔑

Alors que le transport aérien sort doucement de l’ornière pandémique, Air France-KLM prépare l’après-crise.



La compagnie tricolore aurait d’abord accepté de sortir du capital d’Air Mauritius, d’après une information du Quotidien de la Réunion.



Dans le cadre du plan de restructuration de la compagnie mauricienne, une nationalisation totale est prévue et implique la récupération des parts au capital par l’Etat mauricien.



D’après notre confrère, Air France, présente dans Air Mauritius depuis 1967, a « consenti à vendre ses parts à l’Etat mauricien » , soit 11,2% détenus au sein d’Air Mauritius Holding, et 2% directement dans la compagnie.







Contactée, la direction d’Air France ne souhaite pas faire de commentaire sur cette éventualité. « Il s’agit d’un partenaire clef et nous souhaitons continuer à développer une relation commerciale avec lui » , nous indique-t-on sobrement.



A noter qu’Air France et Air Mauritius partagent leurs codes, mais également leurs programmes de fidélité, entre Paris et l’île australe.



Dans le même temps, la presse italienne s’est fait l’écho ces derniers jours d’une visite secrète de Benjamin Smith, leader du groupe Air France-KLM, à Rome.