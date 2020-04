Air Mauritius placée sous administration volontaire

Après Virgin Australia, et l'avenir plus que sombre de South African Airways c'est au tour d'Air Mauritius d'annoncer qu'elle vient d'être placée sous administration volontaire.



En raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, le conseil d'administration de la compagnie a pris la décision de placer la société sous administration volontaire de l'Etat afin " de sauvegarder les intérêts de la société et ceux de toutes les parties prenantes." peut-on lire dans un communiqué de presse.



Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh K. Gokhool, partenaires de Grant Thornton ont été nommés administrateurs de la société, à partir du mercredi 22 avril 2020 à 14h00.



L'Expresse.mu rappelle que Air Mauritius est déjà dans un processus de restructuration depuis le début de l’année, notamment avec la mise sur pied d’un comité de pilotage pour étudier la transformation stratégique et opérationnelle de l'entreprise.