Air Mauritius : le PDG débarqué, Laurent Recoura réintégré !

A Maurice, la compagnie nationale n'est pas une entreprise comme les autres.Epicentre de l'économie de l'île, fierté locale, tous les faits et gestes de ses dirigeants sont épiés et décryptés. Il suffit de lire les dizaines d'articles sur le psychodrame engendré par le départ de Laurent Recoura qui était selon certains médias en fuite, alors qu'il s'envolait pour Oslo.Et alors qu'Air Mauritius s'enfonçait dans une grave crise, son PDG, Charles Cartier était la cible de nombreuses attaques.En moins d'un an, il aura vécu de nombreuses turbulences, dont des pannes d’avions, retards et annulations de vols, mais aussi le scandale de ses vacances en Afrique du Sud, aux frais de la princesse.Incapable de résoudre les problèmes rencontrés, il a subi une situation devenue irrespirable, depuis les élections législatives de novembre, où l'opposition a réalisé un véritable ras de marée.Depuis cette date, Charles Cartier s'est accroché à son poste, avant la réunion du conseil d'administration ce jeudi 6 février 2025.