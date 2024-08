Air Mauritius : victime d'une guerre politique ?

guerre politique

Pour en revenir à Laurent Recoura, son attaque en justice a entraîné une réponse judiciaire de la compagnie. En attendant, entre la tempête médiatique, le scandale ayant émaillé la nomination de Charles Cartier,dénonçant l'absence d'audit, ce que réfute totalement l'ancien directeur commercial. Pour qui non seulement un audit a bien été commandé, mais en plus présenté et voté en conseil d'administration.contre seulement 20 000 ces dernières années. Rome était donc une solide opportunité pour une compagnie qui a nettement réduit sa voilure.Nul, ne le sait vraiment.En interne, les uns dénoncent le coup de force, les autres saluent l'assainissement de l'environnement de travail, selon nos confrères de L'Express.mu. Il est toutefois possible d'affirmer que l'arrivée et les décisions de Charles Cartier ont sans doute fait perdre énormément de temps à une entreprise qui avait évité la mort de peu.De plus, sa prise de fonction intervient, alors que des élections législatives se profilent sur l'île.Cette "" est bien malvenue alors que le tourisme mauricien sortait d'une année exceptionnelle et que la compagnie affichait les meilleurs résultats, revenus et bénéfices, de son histoire.Non seulementUn potentiel coup dur pour Air Mauritius.L'avenir et la justice nous diront si les décisions prises, les commentaires auront été les bons, reste qu'Air Mauritius joue clairement son futur.