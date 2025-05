Emirates et Air Mauritius renforcent leur partenariat

Depuis son lancement, la collaboration entre Emirates et Air Mauritius a généré des. Emirates, qui opère, exclusivement en Airbus A380, a transporté plus de 8,8 millions de passagers et 126 000 tonnes de fret.Ce partenariat a généré un, répartis entre les recettes directes (119 millions USD via les vols passagers), les revenus touristiques (264 millions USD) et les dépenses liées au tourisme (530 millions USD).Par ailleurs, cette coopération a contribué à la. Emirates est la seule compagnie à proposer un service en A380 vers Maurice, avec une cabine Première Classe. L’entreprise dispose aujourd’hui de 164 accords commerciaux avec d’autres transporteurs, couvrant près de 1 800 villes dans le monde. À travers ce partenariat, les deux compagnies soutiennent activement la croissance du tourisme et du commerce international à destination et en provenance de l’île.