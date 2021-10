Fin de parcours pour Alitalia

Comment en est-on arrivé à un tel désastre ?



Dans les années 1990, Alitalia était un grand transporteur à vocation internationale, en fait le troisième en Europe. Mais c’était le moment où les « low costs » sont entrés sur le marché européen au grand mépris d’ailleurs des compagnies traditionnelles.



Il a alors manqué à Alitalia un dirigeant emblématique comme Christian Blanc en France, sans lequel on se demande bien ce que serait devenue notre compagnie nationale. A ne pas vouloir se réformer et adopter une stratégie claire, Alitalia s’est progressivement enfoncée.



Je ne suis pas arrivé à faire le compte exact des dirigeants qui se sont succédé depuis la moitié des années 1990. J’en ai listé 12, mais il en manque certainement et deux d’entre eux ont écopé de peines de prison de 5 et 8 ans pour leur action à la tête du transporteur.



Au fur et à mesure que la compagnie s’enfonçait, les gouvernements cherchaient des solutions plus ou moins rocambolesques au lieu de laisser les directions développer ce qui était chaque fois une nouvelle stratégie.



Au fond ce n’est pas tant les erreurs de gestion commises par les Présidents d’Alitalia que la valse de ces derniers qui n’a jamais permis de laisser le temps suffisant pour récolter les fruits des stratégies engagées.



Alors on a vu le capital passer dans plusieurs mains avant de simplement créer, en 2008, une nouvelle société la CAI (Compania Aerea Italiana) pour gérer Alitalia, avec d’abord des accords de partenariat et d’actionnariat avec Air France, puis des privés, puis les chemins de fer, voire même la Poste, puis Etihad avant d’arriver à une administration judiciaire pilotée directement par le gouvernement italien.