Aides d'Etat illégales : l'Italie doit récupérer 900 M€ auprès d'Alitalia

La Commission est donc parvenue à la conclusion que les prêts ont conféré à Alitalia un avantage économique indu par rapport à ses concurrents sur les liaisons nationales, européennes et mondiales, constitutif d'une aide d'État incompatible avec le marché intérieur.



L'Italie doit désormais récupérer les aides d'État illégales, qui s'élèvent à 900 millions d'euros, majorées des intérêts, auprès d'Alitalia.



Par ailleurs, dans un autre communiqué, la Commission européenne constate qu'Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA), fondé en 2020, n'est pas le successeur économique d'Alitalia et que, de ce fait, l'entreprise n'est pas tenue de rembourser les aides d'État illégales perçues par Alitalia.



Elle a également déterminé que les injections de capital de l'Italie, d'un montant de 1,35 milliard d'euros, dans la nouvelle entreprise sont conformes aux conditions du marché et ne constituent donc pas des aides d'État au regard des règles de l'UE en la matière.



" L'Italie a démontré qu'il existait une séparation nette entre Alitalia et la nouvelle compagnie aérienne ITA et que cet investissement dans ITA était conforme aux conditions qu'un investisseur privé aurait acceptées.



Dès qu'ITA prendra son envol, il incombera à l'Italie et à la direction d'ITA de faire usage de cette possibilité une fois pour toutes. Et de notre côté, nous continuerons à jouer notre rôle pour garantir une concurrence loyale dans le secteur européen de l'aviation ", a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.