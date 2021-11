Henri Hourcade (Air France-KLM) : « Les Etats-Unis, une vraie bouffée d’oxygène »

TourMaG.com : Parlons reprise. Comment sont orientées les ventes cet automne et sur les mois à venir ?



Henri Hourcade : Pour décrire la reprise je parlerais déjà de l’été et de la poussée des trafics loisirs et VFR qui ont grimpé dès que c’était possible. Nous avons lancé près de 80 routes saisonnières et énormément ont cartonné, notamment en Europe du Sud, Espagne et Grèce en tête.



Nous avons été assez agiles pour s’ouvrir à un marché loisir qui avait une grande appétence de reprendre. L’hiver s’inscrit dans cette continuation. Alors que la reprise du voyage d'affaires est lente, les marchés loisirs reprennent et s’expriment très vites et forts. L’exemple d’actualité est bien celui des Etat-Unis.



TourMaG.com : Justement, que pouvez-vous nous dire sur la réouverture des USA ? Plus largement, sur le long-courrier, qu’est ce qui pêche encore ? L’Asie ?



Henri Hourcade : Sur les Etats-Unis, les réservations ont explosé. Nous augmentons les capacités de manière massive et rapide, passons par exemple de 3 à 5 vols quotidiens sur New-York, nos vols sont pleins. A la fin de l’hiver nous aurons 90% de l'offre de 2019. C’est une vraie bouffée d’oxygène.



Nos principales difficultés viennent en effet de l’Asie, où nous n’avons aucune visibilité sur l’avenir. Même l’Afrique, surtout francophone, montre une forte résilience. Nous sommes au dessus de 2019 sur l’Afrique et les Dom, bien plus bas sur l’Asie et l’Amérique latine. Au global, les capacités du groupe sont à 66% de celles de 2019 sur le troisième trimestre, et nous atteindrons 70-75% sur le quatrième trimestre.