Air France densifie son offre Europe et Caraïbes pour le programme Hiver-21

o Montréal (Canada) : 2 vols par semaine les mardis et vendredis (retour de Montréal les mercredis et samedis) à compter du 23 novembre 2021, assurés en Airbus A320 de 168 sièges.o New York (Etats-Unis) : 2 vols par semaine les mercredis et samedis (retour de New York les jeudis et dimanches) à compter du 24 novembre 2021, assurés en Airbus A320 de 168 sièges.Les lignes estivales entre Paris-Charles de Gaulle et Séville (Espagne), Las Palmas (Îles Canaries, Espagne), Palma de Majorque (Îles Baléares, Espagne), Tanger (Maroc), Faro (Portugal), Djerba (Tunisie) et Cracovie (Pologne) seront par ailleurs prolongées sur la saison hiver 2021.Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero