Air France : le casse tête de la recapitalisation

Et c’est bien là, la difficulté. Comment les partenaires hollandais accepteraient-ils une telle situation, eux qui cherchent à défendre bec et ongles leur indépendance ? Cela ne signera t-il pas la scission du groupe, KLM reprenant son indépendance capitalistique ? Et au fond, est-ce que cela ne serait pas une solution ? La valeur de KLM est sans aucun doute supérieure au montant de la recapitalisation nécessaire.



La revente de la compagnie hollandaise aurait au moins deux intérêts : d’abord fournir le cash nécessaire à la remise à niveau des capitaux propres sans que l’Etat français n’ait à intervenir et elle permettrait de surcroit d’apurer en grande partie l’emprunt garanti (PGE) de 4 milliards ce qui permettrait à Air France de retrouver sa capacité d’intervention si une opportunité se présentait. On ne peut pas s’empêcher de penser à ITA le successeur d’Alitalia qui recherche un gros transporteur auquel elle pourrait s’adosser et à laquelle Lufthansa fait les yeux doux.



Ajoutons que Transavia France deviendrait alors indépendante de son homologue néerlandaise et qu’elle trouverait sans doute facilement preneurs lors d’une mise en bourse. Le tout redonnerait sa liberté de manœuvre à notre compagnie nationale alors qu’elle est dépendante de contraintes extérieures considérables.



Petite remarque pour terminer : on apprend que le mandat de Pieter Elbers le CEO de KLM ne sera pas reconduit en 2023. Voilà qui est étrange. En effet si les administrateurs ne sont pas satisfaits de sa gestion, ils peuvent le révoquer à tout moment. Pourquoi attendre plus d’un an ? Ou alors, cela ne cacherait-il pas une manœuvre pour lui donner le temps de trouver les fonds pour racheter KLM ?