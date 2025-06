Connect France : Air France-KLM, ADP et l’État s’unissent pour renforcer le hub de Paris-CDG

1. Infrastructures adaptées : Co-construction des futures infrastructures à Paris-CDG pour répondre précisément aux besoins du hub, avec un plan d’aménagement prévu jusqu’en 2050.



2. Performance opérationnelle : Renforcement de la gestion des capacités, optimisation des flux bagages et amélioration de la ponctualité, notamment sur les vols matinaux.



3. Correspondances simplifiées : Amélioration de l’expérience passager en correspondance, avec des parcours fluidifiés et une meilleure information, valorisant l’identité française dans les espaces d’attente.



4. Intermodalité renforcée : Collaboration accrue pour faciliter les correspondances train/avion entre la gare TGV et les terminaux.



5. Offre stop-over : Développement d’une offre originale de halte à Paris pour valoriser la destination France auprès des passagers en transit.



6. Rayonnement des marques : Capitalisation sur la puissance des marques Air France-KLM et Groupe ADP, via une communication visuelle et commerciale commune.



7. Carburants durables : Accélération conjointe du déploiement des carburants d’aviation durables (SAF) pour réduire l’empreinte carbone du hub.



8. Environnement et énergie : Mise en œuvre de synergies pour verdir l’aéroport, avec électrification, chaleur renouvelable, lutte contre la pollution et adaptation climatique.



9. Fluidité aux frontières : Collaboration avec la police aux frontières pour garantir un passage rapide et sécurisé, notamment via le déploiement du système Entry Exit System (EES).



10. Innovation et data : Partage de données opérationnelles et clients pour améliorer la performance et créer de nouveaux services innovants pour les voyageurs.