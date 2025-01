Aérien : quels sont les aéroports les plus fréquentés en 2024 ?

Avec une croissance dans toutes les régions du monde, les dix aéroports les plus fréquentés reflètent à nouveau la forte reprise du secteur de l’aviation au cours des deux dernières années

En 2024, l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL) conserve sa position avec une capacité totale de 62,7 millions de sièges, marquant une. Malgré cette progression, les niveaux de 2019 n’ont pas encore été pleinement rétablis, avec une légère baisse de 1 %.(DXB) occupe la deuxième place et demeure le premier aéroport mondial en termes de capacité internationale. Sa(HND) complète le podium en troisième position avec 55,2 millions de sièges, soit une(LHR), en quatrième position avec 51,5 millions de sièges, conserve son statut d’aéroport le plus fréquenté d’Europe. Il est suivi par l’aéroport(IST) et(CDG) en Europe. Aux États-Unis,enregistrent des augmentations significatives de leur capacité, respectivement de 18 % et 24 %, les plaçant aux cinquième et sixième rangs mondiaux.En Asie, lesoccupent les septième et neuvième places. PVG est l’aéroport affichant la plus forte croissance parmi les dix premiers, avec une augmentation de 29 %, le propulsant de la 15e à la 9e place en un an.(IST) grimpe à la huitième place, confirmant son rôle en tant que hub aérien mondial majeur.1) Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) – 62,7 millions de sièges (+2 % par rapport à 2023)2) Dubaï International (DXB) – 6,2 millions de sièges internationaux (+7 %)3) Tokyo Haneda (HND) – 55,2 millions de sièges (+5 %)4) Londres Heathrow (LHR) – 51,5 millions de sièges5) Dallas Fort Worth (DFW) – Capacité en hausse de 18 %6) Denver International (DEN) – Capacité en hausse de 24 %7) Guangzhou Baiyun (CAN)8) Istanbul (IST) – Montée à la 8e place, consolidant son rôle de hub international9) Shanghai Pudong (PVG) – Croissance de 29 % propulsant l’aéroport de la 15e à la 9e place, a déclaré : «. »