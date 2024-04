Grève contrôleurs aériens : à quoi faut-il s'attendre le 25 avril ?

La grève des contrôleurs aériens est considérée comme une circonstance extraordinaire et empêche toute indemnisation des passagers. Cependant, la législation européenne prévoit que les passagers affectés par des annulations ou des retards importants ont droit à une assistance et à des compensations appropriées, rappelle le site RetardVol.



Voici un rappel des principaux droits des passagers :



1- droit à l'information : les compagnies aériennes sont tenues d'informer les passagers dès que possible sur les annulations et les retards, ainsi que sur les options disponibles.



2- droit au réacheminement ou au remboursement : en cas d'annulation de vol, les passagers ont le droit de choisir entre un réacheminement vers leur destination finale dans les meilleurs délais ou un remboursement intégral du billet.



3- droit à l'assistance : les passagers dont le vol est retardé de plusieurs heures ont droit à une assistance appropriée, comprenant des repas et des boissons, ainsi que, si nécessaire, un hébergement et des moyens de transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement.



4- droit à une indemnisation : les passagers ne peuvent pas solliciter une indemnisation allant de 250€ à 600€ car il s’agit d’une circonstance extraordinaire.