Cérémonie des JO : Les compagnies obtiennent des dérogations

" Nous allons demander une exemption de l'arrêté à l'encontre des vols de nuit aussi bien sur Charles-de-Gaulle que sur Orly.



Nous demandons exceptionnellement la possibilité de pouvoir voler jusqu'à 1h30, afin de ne pas se faire taper sur les doigts par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, " nous expliquait Jean-Pierre Sauvage.



Et bonne nouvelle pour les transporteurs, la DGAC a accordé une extension pour les décollages jusqu'à 1h30 et atterrissages jusqu'à 2h, pour les vols depuis et vers Charles de Gaulle.



Cette flexibilité a été accordée dans le cadre des circonstances exceptionnelles indiquées dans l'arrêté des restrictions de créneaux de créneaux à Roissy entre 00h et 5h du matin.



Une exception qui devrait permettre de limiter les annulations de vols.



Pour l'heure les compagnies n'ont pas encore arbitré.