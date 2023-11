"des régulations de trafic seront mises en œuvre dès 17h00 le vendredi 26 juillet. "

"opérations de sécurisation du site"

"des bateaux"

Pour assurer le respect de l’interdiction des décollages et atterrissages depuis les aéroports concernésainsi que l’interdiction des survols de la zone,Compte tenu de cette décision, il convient de prendre les précautions nécessaires pour les clients susceptibles de prendre l'avion à cette date depuis ou vers Paris.Afin d'éviter des désagréments, il serait sans doute préférable d'éviter de faire partir ou rentrer les voyageurs le 26 juillet 2024.Selon le Figaro, qui cite un courrier adressé aux opérateurs d'aviation franciliens, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) n’exclut pas non plus la mise en place d'autres zones de restrictions et d'interdiction de survol durant d’autres périodes des JO. Les modalités seront précisées au printemps 2024.L'espace aérien ne sera pas le seul concerné par les fermetures. Les voies fluviales seront aussi impactées., en juillet prochain pour desetEn effet la cérémonie d'ouverture de cet évènement planétaire se déroulera hors stade et aura lieu sur le fleuve. Les athlètes défileront sur des embarcations dédiées aux délégations nationales d’est en ouest à travers Paris. Longue de six kilomètres, la traversée s’achèvera devant le Trocadéro, où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires prendra place.