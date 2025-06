Croisières sur la Seine : Paris Yacht Marina passe à l’électrique avec La Perle Noire

La Perle Noire n’est pas le seul bateau électrique à naviguer sur la Seine, de plus en plus fréquentée. Encouragées par les pouvoirs publics et par Haropa Port, qui gère le port de Paris, toutes les compagnies - de passagers ou événementielles - travaillent au verdissement de leur flotte.



Les Vedettes du Pont-Neuf et Canauxrama (croisières sur la Seine, la Marne, le Canal Saint-Martin…) se sont engagées dans cette voie avec le Rocca II (50 places) qui fut le premier à être « rétrofité » en 2022, passant du diesel à l’électricité.



L’ambition des deux compagnies du groupe France Tourisme est de moderniser l’intégralité de la flotte d’une dizaine de navires (40 à 550 places) à moyen terme, avec une propulsion douce (électrique ou hybride).