Emploi JO 2024 : 61 800 postes dédiés au tourisme

Mardi 26 septembre, en plein cœur du futur Village des athlètes, près de 7 000 participants sont venus rencontrer les 50 entreprises présentes au Forum et découvrir les 16 000 offres de recrutements.



« Déjà près de 2 000 promesses d'embauches ont été formulées. Un village thématique consacré aux métiers de l'Hôtellerie & Restauration, et un autre dédié aux métiers des transports permettaient de répondre aux grands enjeux de recrutements de l'industrie du tourisme », se félicite le comité d’organisation.



D’autres événements sont programmés sur l'Emploi JO 2024 :



• Sodexo Live organise tous les lundi et mardi des job dating sur une péniche sur la Seine (quai Henri 4) auprès de 30-40 candidats qui souhaiteraient travailler pour les Jeux. La matinée commence par une présentation des métiers pendant les Jeux et ensuite des entretiens en one to one.



• 17/11 : événement de recrutement au COJO pour des postes opérationnels.



Pendant la semaine des métiers des Jeux du 20 au 24 novembre 2023 :

• Mardi 21 novembre 2023 de 10 h à 17 h : Forum Emploi « Opportunités pour toutes et tous : Les Jeux Recrutent » + 2 Job Dating sportifs « Du stade vers l'Emploi » dédiés aux métiers des Jeux, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines (78), organisé par Pôle Emploi, et les acteurs de l'emploi des Yvelines.



• Jeudi 23 et Vendredi 24 novembre 2023 de 10 h à 18 h : « Les 20 ans de Paris Pour l'Emploi », sur la place de la Concorde (75), organisé par Carrefours pour l'Emploi.



• Vendredi 24 novembre 2023 de 10 h à 17 h : Forum Emploi « Opportunités pour toutes et tous : Les Jeux Recrutent », au CDFAS d'Eaubonne (95), organisé par Pôle Emploi, l'Unité Départementale 95 de la DRIEETS, le Conseil Départemental du Val d'Oise, et les acteurs de l'emploi du Val d'Oise.



En novembre et en décembre sur des territoires fortement engagés pour les Jeux :



• Mardi 14 novembre 2023 de 9h30 à 16h30 : « 40èmes Rencontres Pour l'Emploi », au Gymnase Roger Fréville, à Pierrefitte-sur-Seine (93), organisé par l'Etablissement Public Territorial « Plaine Commune » et les acteurs de l'emploi du territoire.



• Le jeudi 23 novembre 2023 de 9h à 12h - -Forum Emploi « Les Jeux recrutent » A la Cité des métiers de Marseille et de Provence Alpes Côte d'Azur



• Jeudi 14 décembre 2023 de 14 h à 18 h : Forum Emploi « Les Jeux à Paris Terres d'Envol », à l'Espace V à Villepinte (93), organisé par l'Etablissement Public Territorial « Paris Terres d'Envol » et les acteurs de l'emploi du territoire.