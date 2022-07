Olivia Grégoire, nouvelle ministre déléguée au tourisme ?

Olivia Grégoire est née le 30 septembre 1978, à Paris.



Diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), elle a été chargée de mission auprès du Premier ministre de 2002 à 2005, puis conseillère communication du ministre de la Santé et des Solidarités, de 2005 à 2007.



Entre 2007 et 2009, elle est directrice de la communication et du développement durable du Groupe DDB, puis directrice éditoriale et communication d’Etalab - services du Premier ministre, de 2011 à 2014.



Elle est ensuite la fondatrice du cabinet de conseil Olicare, entre 2014 et 2017.



En 2020, elle est nommée Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, jusqu'en 2022, puis Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, Porte-parole du Gouvernement.



Elle a également été députée de Paris de 2017 à 2020, porte-parole La REM à l’Assemblée nationale, vice-présidente de la commission des finances, réélue le 19 juin 2022.