Fiscalité, contrôle, passoire thermique : 14 mesures pour réguler les locations saisonnières

6. Engager des réflexions sur la fiscalité des revenus locatifs afin de favoriser les locations de longue durée.



> Conformément aux annonces de la Première ministre, un travail est engagé afin de refondre la fiscalité des revenus locatifs. Le système de fiscalité des revenus locatifs est complexe, assis sur la base d’une distinction entre activités civiles et commerciales qui lie la fiscalité au statut meublé ou non du bien, de manière peu opportune. L’objectif est de redonner un cadre fiscal plus simple et plus juste, de sorte à ce qu’il soit lisible pour le propriétaire et qu’il permette de favoriser le développement d’une offre locative de qualité et de longue durée.



7. Rendre plus efficaces les contrôles de l’administration fiscale en appariant dans une base unique le numéro d’enregistrement avec le numéro fiscal du logement.



> Le croisement des données fiscales et administratives améliorera l’identification des particuliers et des sociétés ne se conformant pas à la réglementation. L’administration fiscale mettra en relation les données issues de la plateforme unique nouvellement créée avec les données fiscales afin de repérer les manquements en termes de déclaration de revenus issus de locations de courtes durées dans des communes qui l’ont mis en œuvre. Un tel appariement permettra des contrôles plus efficaces et mieux ciblés.



8. Adapter les outils d’urbanisme afin de permettre aux communes de favoriser le développement de résidences principales.



> Un travail est engagé par le ministère du Logement afin d’étudier la faisabilité et l’opportunité de développer au sein des Plans Locaux d’Urbanisme des outils et dispositifs qui permettraient à la commune ou à l’intercommunalité dans des secteurs particuliers de favoriser le développement d’une offre de logements qui serait exclusivement et dans la durée affectée à l’usage de résidences principales. Ainsi, la création d’une servitude de résidence principale au sein des PLU fait actuellement l’objet d’une analyse approfondie.