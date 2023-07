Appréciation touristique : la France a la cote !

L’analyse des résultats par thématique fait ressortir les points forts de la destination France, à commencer par ses hébergements marchands qui sont source de grande satisfaction. Leur qualité générale progresse de +15 points par rapport à 2019, surpassant la moyenne européenne.



L’accueil du personnel est également bon dans l’absolu. Les évaluations des hébergements se montrent assez homogènes entre les clientèles internationales et le marché domestique.



Sans surprise, la restauration est également source de satisfaction : diversité et qualité générale de la cuisine locale sont saluées. Le rapport qualité-prix reste toutefois en retrait par rapport à la norme européenne, tout en gagnant 12 points par rapport à 2019.



Enfin, la destination France propose des transports publics jugés plutôt faciles d’accès (indice de 200 points) par les clientèles étrangères et à prix abordables (+12 points vs la norme européenne). La perception de l’accueil du personnel dans les transports publics a bien progressé en comparaison avec 2019 (resp. +10 points et + 18 points).



La destination France continue enfin de dominer le critère de « beauté des paysages » (+ 10 points vs 2019), celui de la « beauté des plages » et « richesse du patrimoine historique ». Des progrès restent à faire concernant le shopping et la vie nocturne.