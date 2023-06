La saison estivale 2023 sera-t-elle celle de tous les records ?

La clientèle étrangère, justement, devrait être aussi au rendez-vous comme le prévoit Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France. La France reste le choix N°1 de nombreux visiteurs internationaux long-courriers et profitera notamment de l’effet Coupe du Monde de Rugby en octobre prochain.



Les marchés de proximité continuent d’alimenter les principaux flux : britanniques, allemands, belges et suisses.



Les réservations enregistrées au 15 juin en provenance de l’étrangers cumulent 31 millions de nuitées, soit une avance de 18% sur 2022.



Les recettes internationales ne s’en portent que mieux : les 58 milliards € accumulés l’an passé seront largement dépassés, compte-tenu de l’avance déjà prise au printemps : +21% entre janvier et avril 2023. Le retour des Américains, grands consommateurs de tourisme, et l’arrivée des afficionados de rugby feront exploser les compteurs de la Banque de France.



Les nouvelles sont même plutôt bonnes du côté de la Chine avec une forte augmentation des rotations aériennes entre la France et l’Empire du milieu, passant de 16 à 50 hebdomadaires depuis le 15 juin dernier. Même encore timide, la venue des touristes chinois est progressive compte tenu de la priorité qu’ils affichent pour visiter la France.