Surtourisme : Olivia Grégoire dégaine son plan !

Cette plateforme, disponible avant le début des JO 2024, permettra de mettre à disposition des collectivités territoriales et des gestionnaires de sites une palette d’outils permettant d’agir sur les flux touristiques, de s’inspirer de bonnes pratiques et de définir une stratégie et d’adopter des mesures en matière de gestion des flux.



La plateforme numérique développée par Atout France offrira à ses utilisateurs (professionnels, gestionnaires, collectivités territoriales...) un catalogue large et fiabilisé de ressources et outils : guides, fiches pratiques, benchmarks internationaux, formations, témoignages, règlementation applicables, orientation vers les dispositifs d’accompagnement, contacts des référents dans le cadre du Réseau des ambassadeurs, mise à disposition du kit de communication, etc.



Un guide pratique relatif à la gestion des flux touristiques sera disponible avant la fin de cette année. Il aura pour vocation d’être une entrée en matière à destination des acteurs du tourisme et pourra être utilisé comme éclairage introductif aux guides réalisés par les différents acteurs au niveau local, selon les caractéristiques et besoins de chacun.



Un groupe de travail constitué d’acteurs d’horizons variés (institutionnels, chercheurs, fédérations professionnelles) rédigera ce guide. Il apportera une définition partagée des notions de « surtourisme », « surfréquentation » et « pics de fréquentation » pour permettre une appréhension et compréhension communes de ces phénomènes et orientera les utilisateurs vers les bons interlocuteurs et bonnes pratiques via différentes entrées : « je suis élu local » ; « je suis touriste » ; « je suis acteur économique », etc.