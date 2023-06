Le séminaire de la CAT se transforme en Comité stratégique

Proposition n°1 - Définir un portefeuille ministériel entièrement dédié au tourisme au sein du Ministère en charge de l’économie



Proposition n°2 - Rétablir la pratique semestrielle des Comités interministériels du tourisme et améliorer le Comité de filière tourisme



Proposition n°3 - Transformer Atout France et redéfinir le périmètre de ses missions

• Renforcer la représentativité et les pouvoirs des acteurs de l’industrie aux côtés des territoires dans les instances de l’Agence

• Recentrer l’Agence sur son « cœur de métier » et la conforter dans ses missions de promotion, d’observation et d’ingénierie touristiques

- Conforter la position d’Atout France comme opérateur unique de l’État en matière de promotion et d’ingénierie touristiques

- Confier les missions de qualification et de régulation de l’offre à une instance de droit privé, indépendante et à composition paritaire



Proposition n°4 - Maintenir le poste d’Ambassadeur de la Gastronomie



Proposition n°5 - Initier une nouvelle phase de décentralisation des politiques touristiques



Proposition n°6 - S’organiser pour déployer une véritable stratégie touristique française

• Approfondir les méthodes de concertation et d’élaboration qui ont fait leur succès

• Améliorer les stratégies et méthodes de promotion et d’observation touristiques

- Investir davantage dans la promotion internationale tout en modernisant les méthodes et outils utilisés et en renforçant la stratégie d’influence

- Fiabiliser le dispositif d’observation et d’intelligence économique, améliorer la coordination des acteurs et crédibiliser la communication ministérielle



Proposition n°7 - Faire de l’Europe un levier en faveur de la compétitivité touristique et de la qualité de service