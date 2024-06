Le tourisme est un facteur de "bien-être et de cohésion"

Dans ces temps troublés, d'élections et de grands évènements, la Confédérations des Acteurs du Tourisme et ADN Tourisme ont publié un manifeste pour rappeler que le secteur est une chance pour notre pays.



Les représentants de l'industrie du tourisme et du voyage ont tenu à mettre en avant les bienfaits économiques, sociaux et culturels du secteur touristique.



Alors que le secteur connait une mauvaise publicité médiatique, Les acteurs se sont engagés à préserver et valoriser, dans l'intérêt du pays et des Français, un secteur qui :



• Contribue à la richesse économique, au rayonnement de la France et qui offre des opportunités d'emploi, d'intégration sociale et de carrières professionnelles réelles et rapides.



• A entreprendre une transformation complète vers un tourisme mieux régulé, plus qualitatif et plus responsable, visant à faire de la France la première destination durable d'ici 2030.



• Constituer un levier de développement et de dynamisme pour tous les territoires.



• Favoriser la cohésion de notre société et le bien-être des concitoyens grâce aux valeurs de partage, de lien social, de tolérance, d'inclusivité et de paix.