Jean-Virgile Crance (GNC) nouveau président de la CAT

« La CAT, voix du tourisme, est devenue l’acteur incontournable du Gouvernement pour, ensemble, réussir les mutations et évolutions économiques et sociales de nos métiers. L’industrie du tourisme doit pouvoir atteindre 10 % du PIB de la France à 5 ans (actuellement 8% du PIB, 330 000 entreprises et 2 millions de salariés.).



Je suis confiant sur notre capacité à relever les défis de notre industrie touristique grâce à la diversité des secteurs et des entreprises que nous représentons et ses multiples expertises. » a déclaré Jean-Virgile Crance.