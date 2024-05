JO : une Charte pour l’accueil des touristes

A travers la charte signée ce jour en présence du Premier ministre, nous mobilisons tous les acteurs de l’industrie aux côtés des territoires pour réussir l’accueil et l’héritage des JOP 2024 avec des engagements très concrets en faveur de la qualité de l’accueil et du service et d’un tourisme inclusif, durable et responsable. Notre enjeu collectif : positionner la France comme destination touristique de premier plan en termes de qualité de service et de durabilité. Notre perspective : faire des Jeux une opportunité pour refonder notre stratégie, aboutir à moyen terme à la conclusion d’un contrat de filière comportant des engagements réciproques de l’industrie et de l’État et réaffirmer ainsi le tourisme comme un des piliers prioritaires de notre développement économique

La dynamique positive des JOP est une chance pour les territoires français, pleinement mobilisés pour accueillir le monde entier dans les meilleures conditions. Vitrine de notre diversité, de notre savoir-faire et de notre hospitalité, cet évènement exceptionnel est une opportunité pour les destinations touristiques d’accélérer leur engagement de long terme en faveur d’une offre plus dynamique, responsable et de qualité, aux côtés des entreprises du secteur qu’elles soutiennent au quotidien. J’ai donc souhaité que tous les offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme s’engagent, à travers ADN Tourisme et aux côtés de la CAT, dans l’élaboration concertée avec l’État de cette charte concrète, à l’objectif ambitieux et simple : satisfaire chaque visiteur de nos destinations et lui donner le désir de revenir.

Pour garantir une expérience client optimale, les acteurs du tourisme s'engagent àmises en place lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 aux événements professionnels d'audience internationale.Cette démarche vise à pérenniser les bonnes pratiques et à positionner la France comme une destination d'excellence événementielle.: «».: «