La FNAM rejoint la Confédération des Acteurs du Tourisme

d’enrichir sa dimension outgoing et d’y adjoindre la représentativité du transport aérien français, secteur évidemment central et stratégique pour l’industrie touristique, notamment pour la filière des opérateurs de voyages, représentée par EDV et le SETO, co-fondateurs de la CAT en 2017

à fort potentiel de croissance, dont une plus forte mise en tourisme peut répondre aux enjeux d’une meilleure diffusion des flux touristiques

l’expérience et l’expertise inestimables de l’offre hôtelière française haut de gamme et très haut de gamme ainsi que de ses dirigeants

L’adhésion de la FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers) permet à la CAT "", précise un communiqué.Par ailleurs, après l’adhésion en début d’année 2023 de l’USC (tourisme sportif), la CAT accueille trois organisations porteuses des filières du golf (Groupement des Entrepreneurs de Golf Français), des activités de plein air et indoor (Active-FNEAPL) et des ports de plaisance (Fédération Française des Ports de Plaisance).Des filières thématiques "", commente la CAT.Enfin, l’adhésion du Club des dirigeants des hôtels 4*, 5* & Palaces permettra d’apporter à la CAT "".