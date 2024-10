Hausse taxes aérien : « L’Etat est dans le rouge et il va nous y conduire ! »

La FNAM croit savoir que l’aviation d’affaires serait taxée à hauteur de 150 millions d’euros avec un barème pouvant aller jusqu’à 3000 euros de taxe par passager.



À ce sujet, Thomas Juin a rappelé que pour ce secteur, on est loin des clichés véhiculés et que 75% des vols de l'aviation d'affaires sont effectués entre des villes sans liaison ferroviaire inférieure à 3h30.



« Quand vous tapez à ce point sur cette aviation vous allez la tuer et vous aurez comme conséquence une délocalisation d'entreprises qui se situent dans ces territoires et qui ne pourront plus se déplacer convenablement pour effectuer leurs affaires » a t'il déploré.



Un nouveau barème sur la Taxe de solidarité sur les billets d’avion(TSBA) apporterait quant à lui 850 millions d’euros dans les caisses de l’État.



Cette taxe dite « taxe Chirac » avait à l’origine vocation à financer environnementaux et humanitaires et s’applique à tous les billets d'avion émis en France et avec des montants variables selon d'une part la typologie du vol domestique, la cour courrier, moyen-courrier, long courrier et également la catégorie de voyage économique business ou première classe.



Détournées au fil du temps de sa vocation, les sommes collectées seront pour la plupart reversées dans le budget général et serviront en partie à financer des projets sans aucun rapport avec le secteur aérien, notamment dans le ferroviaire.



Devant de telles perspectives, c’est d’abord sur le sujet de l’emploi qu’a voulu alerter Pascal de Izaguirre . L’augmentation des taxes sur un pavillon français déjà en perte de vitesse (- 20 points de croissance en vingt ans ) aurait des conséquences sur l’emploi.



« Nous recrutons en général dans des bassins d'emplois qui sont difficiles. Nous recrutons beaucoup de jeunes qui sont sortis du cursus scolaire et auxquels nous offrons des possibilités de formation, d'intégration professionnelle, de parcours qualifiant . »



L’affaiblissement et perte de compétitivité des compagnies françaises est aussi un sujet de préoccupation.

Déjà, a rappelé, Pascal de Izaguirre la taxe sur les infrastructures de longue distance (les aéroports) va être répercutée sur les compagnies aériennes et vient s’ajouter à la multitude de taxes déjà existante.



La TSBA portera à hauteur de 37% sur les compagnies aériennes françaises, dont 30% pour la seule compagnie Air France.



Bien évidemment les 300 compagnies étrangères dont les décollages depuis la France ne représentent qu’une petite partie de leur activité ne subiront pas le choc fiscal encaissé par les compagnies françaises.



C’est un premier élément de distorsion de concurrence, le deuxième étant le report évident vers des hubs étrangers.

Un Bordeaux Bangkok via Istambul sera moins taxé que via le hub de CDG avec Air France.