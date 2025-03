Si l’on considère les aéroports à plus de 1 million de passagers par an, la majorité d’entre eux n’ont pas récupéré les fréquentations de 2019.Cela s’explique par plusieurs raisons, notamment le dispositif For Flight, qui a impacté les aéroports français du fait d'une diminution de vols en début d'année, en janvier et novembre, mais jusqu'au 10 décembre. Aussi la diminution de manière générale des vols domestiques, mais aussi les difficultés à reprendre les vols vers l'Asie et l'Amérique du Sud.Les Jeux olympiques ont eu aussi un impact non négligeable.Nice (1,9%) et surtout Marseille (10%) sont en croissance, tandis que Lyon (- 10%) et surtout Toulouse ( -18,5%) ou Bordeaux (-14%) sont dans une situation compliquée, avec notamment la baisse du trafic domestique, et, concernant Bordeaux, la fermeture de la base Ryanair en fin d'année, qui représentait 25 % du trafic.Cependant, sans inclure la Nouvelle-Calédonie, sévèrement touchée par une crise politique et sociale, en baisse de 41 % (2019) et 31 % (2023), ces chiffres montrent une légère augmentation de 0,3 % depuis 2019 et de 0,2 % depuis 2023.