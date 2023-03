Trafic des aéroports français : un bond en arrière de 10 ans

Revenant en début d’intervention sur cette année 2022 en dynamique, l’UAF a donné quelques chiffres avec toujours en point de référence l’année 2019 avant l’épidémie.



À l’aune de cette année 2019, le trafic sur les aéroports français est entré dans une phase de reprise, même s’il reste encore nettement en dessous de son niveau de 2019, à savoir – 18% malgré une augmentation de + 91,8% par rapport à 2021.



Le trafic des aéroports français est de 173 955 056 passagers commerciaux en 2022, contre plus de 214 millions en 2019 non loin donc des chiffres de 2013 où l’on avait comptabilisé 172 millions de passagers.



Cette dynamique s’observe aussi sur les aéroports européens avec une reprise du trafic par rapport à 2021 de + 122% pour les pays de la CEE, mais en retrait par rapport à 2019 de – 21%.



Les aéroports parisiens représentent plus de la moitié du trafic des plateformes métropolitaines avec 53,3% du trafic, une proportion équivalente à celle de 2019.



À Roissy CDG, le marché des longs courriers est encore perturbé notamment avec la lenteur du redémarrage asiatique qui se fait sentir. Le trafic est en retrait de 25% .



À Orly, plus tourné vers le moyen-courrier les grosses low cost telles que Vueling et Transavia contribuent à limiter à – 8% le déficit de trafic par rapport à 2019.



Le trafic des low cost est d’ailleurs en forte progression en France comme on pouvait s’y attendre. Il représente en 2022, 43% du trafic de la France Métropolitaine, soit plus de 69 millions de passagers, alors qu’il représentait 35% de ce trafic en 2019. Une progression spectaculaire, un effet du « travel revenge » principalement vers les destinations soleil en Europe. Il a pratiquement retrouvé le niveau de 2019, tandis que le trafic traditionnel reste en retrait de 28,8%.



Comme en 2019, trois aéroports en France ont un trafic 2022 à plus de 99% composé de trafic low- cost : Carcassonne Sud de France, Béziers – Cap d’Agde Hérault Occitanie, et Paris – Beauvais



Fortement réduit en 2020 et 2021 en raison des restrictions mises en place, le trafic à l’international a rattrapé son retard en 2022 sur le trafic national. En un an, et au gré des réouvertures, il a augmenté de + 127,2% contre seulement + 36,9% pour le trafic national qui avait connu la reprise dès 2021.



Cependant et malgré ces fortes progressions, le trafic international et le trafic national restent tous les deux en retrait de 19%, toujours en comparant à 2019.



Le trafic international représente 74% du trafic de la France métropolitaine en 2022, c’est-à-dire la même proportion qu’en 2019.



La dynamique de l’Outre-mer ne se dément pas et comme les deux années précédentes, ces aéroports enregistrent une meilleure reprise que les aéroports métropolitains.



Le trafic passager reste cependant en retrait de -11,7% par rapport à 2019.



Les aéroports d’Outre-mer ont accueilli en 2022, 11,3 millions de passagers contre 12,9 millions en 2019. Parmi eux, 70% ont retrouvé en 2022 plus de 80% de leur niveau de trafic de 2019.



Après ce point précis sur l’activité des aéroports, le président Thomas Juin a voulu développer plus particulièrement quelques thèmes.