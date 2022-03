Aéroports français : malgré une reprise en 2021, la crise s'est poursuivie

Dans le détail, en termes de fréquentation des aéroports, l’année 2021 se divise en deux temps.



Sur les six premiers mois de l’année, les trafics aériens restent sur la même dynamique qu’en 2020 et ont du mal à redémarrer.



Avec la levée de certaines restrictions, l’arrivée des vaccins et la mise en place du passe sanitaire, la seconde moitié de l’année est automatiquement meilleure. En août 2021, par exemple, 13 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports français, soit une baisse de « seulement » 39% par rapport à 2019.



Sans surprise, le groupe Aéroports de Paris souffre le plus : -61% de trafic à Orly et à Roissy par rapport à 2019.



Les aéroports d’Outre-mer eux voient leurs trafics chuter de 57% en 2021, les aéroports régionaux métropolitains de 55%.



Maigre consolation, en comparaison avec ses voisins européens, la France a toutefois de meilleurs chiffres, portés par les trafics domestiques hexagonaux. L’ensemble des aéroports de l’UE voient en effet leurs trafics chuter de 65% en 2021 vs 2019.